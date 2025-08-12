Bolu\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan alan havadan görüntülendi.

Dün saat 12.26 sıralarında ilçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada başlayan yangın ormanda sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Büyük ölçüde kontrol altında

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. 1 helikopterle alevlerin yükseldiği bazı bölgelere müdahale ediliyor.

2 şüpheli gözaltında

Dün yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Yanan alan havadan görüntülendi

Yangının etki ettiği geniş alan, havadan dronla görüntülendi. Alevlerin küle çevirdiği ormanlık alanın bir kısmı yeşil bir kısmı ise siyaha döndü. Ateş savaşçılarının, çoğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU