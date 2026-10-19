Bolu\'da otobüs durağının camı kırıldı, muhtar kamu malına sahip çıkma çağrısı yaptı

Bolu'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otobüs durağının camını kırdı. Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından belediye ekipleri durakta temizlik çalışması yaptı.

Olay, Sağlık Mahallesi Serdar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otobüs durağının camı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Olayın gece geç saatlerde meydana geldiği tahmin edilirken, sorumluların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde durağın camının kırıldığını fark eden Sağlık Mahallesi Muhtarı Murat Çakır, duruma ilişkin görüntüleri belediye yetkililerine iletti. Bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri, durakta temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kırılan camın yerine yenisinin takılacağı öğrenildi.

"Gençler, parklar ve duraklar milli servetimiz"

Sağlık Mahallesi Muhtarı Murat Çakır, vatandaşları kamu malına sahip çıkmaya çağırdı. Çakır, "Sabah kalktığımda büfeci arkadaş bana durağın videosunu atmış. Ben de videoyu görünce durağa geldim. Camın kırık olduğunu gördüm. Videoyu belediyedeki arkadaşlara ilettim ve burayı temizledik. Cam kırıklarının olduğu yerde taş varmış. Taşla kırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Gençler, parklar ve duraklar devletimizin, milli servetimiz. Buralara sahip çıkalım. Gençler parkta masaları falan kırıyorlar, lütfen bunları yapmasınlar. Bizim yaptığımız oturakları da defalarca kırdılar. Gençler, lütfen bunları düzgün kullansınlar" dedi.