Bolu'da otobüs durağının camı kırıldı, muhtar kamu malına sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da otobüs durağının camı kırıldı, muhtar kamu malına sahip çıkma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da otobüs durağının camı kırıldı, muhtar kamu malına sahip çıkma çağrısı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Sağlık Mahallesi Serdar Sokak'taki otobüs durağının camı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Sabah fark edilen olayın ardından muhtar Murat Çakır görüntüleri belediyeye iletti; ekipler temizlik yaptı, kırılan camın yerine yenisi takılacak.

Bolu'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otobüs durağının camını kırdı. Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından belediye ekipleri durakta temizlik çalışması yaptı.

Olay, Sağlık Mahallesi Serdar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otobüs durağının camı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Olayın gece geç saatlerde meydana geldiği tahmin edilirken, sorumluların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde durağın camının kırıldığını fark eden Sağlık Mahallesi Muhtarı Murat Çakır, duruma ilişkin görüntüleri belediye yetkililerine iletti. Bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri, durakta temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kırılan camın yerine yenisinin takılacağı öğrenildi.

"Gençler, parklar ve duraklar milli servetimiz"

Sağlık Mahallesi Muhtarı Murat Çakır, vatandaşları kamu malına sahip çıkmaya çağırdı. Çakır, "Sabah kalktığımda büfeci arkadaş bana durağın videosunu atmış. Ben de videoyu görünce durağa geldim. Camın kırık olduğunu gördüm. Videoyu belediyedeki arkadaşlara ilettim ve burayı temizledik. Cam kırıklarının olduğu yerde taş varmış. Taşla kırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Gençler, parklar ve duraklar devletimizin, milli servetimiz. Buralara sahip çıkalım. Gençler parkta masaları falan kırıyorlar, lütfen bunları yapmasınlar. Bizim yaptığımız oturakları da defalarca kırdılar. Gençler, lütfen bunları düzgün kullansınlar" dedi.

Kaynak: İHA
Murat Çakır3. SayfaGüvenlikGüncelÇevreKamuBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu İkisi de idam edildi Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:15:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da otobüs durağının camı kırıldı, muhtar kamu malına sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei