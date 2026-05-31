Bolu\'da Otomobil Alev Aldı

Bolu'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Meyitler Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramın son günü Sakarya'dan Ankara istikametine seyreden 06 NY 540 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek içerisindeki yolcularla birlikte araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU