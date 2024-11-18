Bolu'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da otomobil ile ters yönden motosikletin çarpıştığı kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden Mustafa Ç. yönetimindeki 06 DIV 152 plakalı otomobil ile Güneş Sokak üzerinde ters istikametten gelen Veli Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Veli Ö. ve yanında bulunan Serap Ö. motosikletin üzerinden yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Veli Ö. ve Serap Ö. ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.