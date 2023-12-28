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Bolu'da otomobil şarampole devrildi, çift yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da otomobil şarampole devrildi, çift yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve içerisindeki çift yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Bolu\'da otomobil şarampole devrildi, çift yaralandı
28.12.2023 - 17:35,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki çift yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mustafa B. yönetimindeki 14 LC 091 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrilerek ters döndü. Sürücü Mustafa B. ve eşi Selma B., araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa ve Selma B, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da otomobil şarampole devrildi, çift yaralandı - Son Dakika


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