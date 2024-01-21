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Bolu'da Şarampole Devrilmekten Son Anda Kurtulan Otomobil - Son Dakika
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Bolu'da Şarampole Devrilmekten Son Anda Kurtulan Otomobil

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, park edildiği sırada şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Sel nedeniyle bozulan yolda otomobil askıda kaldı. Jandarma ekipleri ailenin yardımına koştu ve araç saatler sonra kurtarıldı.

Bolu\'da Şarampole Devrilmekten Son Anda Kurtulan Otomobil
21.01.2024 - 12:47,
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Bolu'da Abant Gölü Milli Parkına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, park edildiği sırada şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Sel nedeniyle bozulan yolda otomobil askıda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Kocaeli'den Abant'a gelen sürücü, piknik yapmak için otomobili park etmek istedi. Bu sırada sürücü, geçtiğimiz aylarda sel sebebiyle bozulan yolu fark edemedi. Park esnasında otomobil askıda kaldı. Şarampole devrilmekten son anda kurtulan otomobili güvenlik kameralarından fark eden jandarma ekipleri ailenin yardımına koştu. Araç bulunduğu yerden saatler sonra kurtarıldı.

Yolun bozuk olduğunu fark edemediklerini ifade eden Arif ve Tuğba çifti, "Ne olduğunu anlayamadık. Aracı park etmek istemiştik. Çöp bidonlarının yanı başında işaret de yoktu. Göremedik. Otomobilin ön sağ tekerleği boşluğa düştü ve askıda kaldı" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Şarampole Devrilmekten Son Anda Kurtulan Otomobil - Son Dakika


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