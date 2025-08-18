Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına uçtu. Suya gömülen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Su içinde kalan otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın başında bekledi. Olay yerine oto kurtarıcı çağırıldı. Kısa süren çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?