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Bolu'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Bolu\'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tempra marka araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

03.02.2024 17:02
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Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tempra marka araç alev aldı.

Olay, Borazanlar Mahallesi'nde Efes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Sebile Ç.'ye ait 14 FB 306 plakalı Fiat Tempra marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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