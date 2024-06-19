Bolu'da Park Halindeki Otomobile Balta ve Bıçakla Saldırı

3.Sayfa

Bolu'da park halindeki otomobile balta ve bıçakla saldırıldı. Komşularının haber vermesiyle otomobilin yanına gelen sahibi, "Damadım ve akrabaları yaptı" dedi.

Olay, Borazanlar Mahallesi Efes Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Akbaş'ın Efes Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 ZM 5051 plakalı otomobilinin yanına öğle saatlerinde 06 CDB 41 plakalı bir otomobil yanaştı. Otomobilden inen şahıs tarafından Akbaş'ın aracının camları baltayla paramparça edildi. Şahıs, daha sonra aracın bir kısmını çizerek hasar verdiği bıçağı ön kaputa sapladı.

Apartmandan olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Süleyman Akbaş'a haber verdi. Eşiyle birlikte aracın başına gelen Akbaş şaşkınlık yaşadı.

Otomobili hasar gören Süleyman Akbaş, "Damadım ve akrabaları bilerek yaptı" dedi. Süleyman Akbaş ile üvey kızının boşanma aşamasındaki eşi L.T. arasında bir süredir mal-mülk meselesi sebebiyle husumet bulunduğu, aile bireylerinin zaman zaman tartıştığı bildirildi. Akbaş'ın otomobiline saldıran şüphelinin de L.T'nin amcası olduğu iddia edildi. Damat ve ailesinin olaydan önce Akbaş'ın evine gelerek, tehdit ettikleri ileri sürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BOLU