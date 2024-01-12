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Bolu'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bolu'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı, yaralanan olmadı

Bolu'da Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, pikap ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç apartmanın bahçesine savrulurken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bolu\'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı, yaralanan olmadı
12.01.2024 - 21:51,
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Bolu'da iki caddenin kesiştiği yolda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç apartmanın bahçesine savrulurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Akın Çakmakçı Bulvarı üzerinden kent merkezi istikametinde seyreden Orhan Y. idaresindeki 14 BA 633 plakalı pikap ile Orhan Gazi Caddesi'nden karşıya geçmekte olan Feyyaz A. yönetimindeki 14 EP 232 hafif ticari araç çarpıştı. Hafif kar yağışının olduğu bölgede kaygan zeminde hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle apartmanın bahçesine savruldu. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA
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