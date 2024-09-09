Mudurnu\'da Traktör Kazası: İbrahim Şahin Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde römorktan düşerek ağır yaralanan İbrahim Şahin, hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 31 Ağustos'ta Kovucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Şahin, mısır silajlarını boşaltmak üzere evinin önüne traktörüyle geldi. Römorkun tepesine çıkan İbrahim Şahin, damperin kaldırılmasıyla yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince İbrahim Şahin Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

8 gündür tedavisi devam eden İbrahim Şahin, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim Şahin'in önceki dönem Kovucak köyü muhtarı olduğu öğrenildi. Şahin'in cenazesi, köy camisinde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kovucak köyü mezarlığına defnedilecek. - BOLU