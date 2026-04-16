Bolu'da kooperatif ve meslek odasına "rüşvet" operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi

16.04.2026 21:06  Güncelleme: 21:16
Bolu'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında rüşvet iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Bolu'da jandarma ekiplerinin, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasının devamı niteliğinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alınan oda başkanı ve 2 oda personeli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası binalarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlemişti. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasıyla doğrudan bağlantılı olarak genişletilen operasyon kapsamında, kurum binalarındaki bilgisayarlar, evrak ve belgeler üzerinde detaylı incelemeler yapıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte gündeme gelen 'rüşvet' iddiaları üzerine Kooperatif ve Oda Başkanı M.A. ile 2 oda personeli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki savcılık sorguları sürüyor. - BOLU

Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

21:17
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
20:26
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
