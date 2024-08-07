Bolu\'da Şehrin En İşlek Kavşağında Denetim Gerçekleştirildi

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Bolu'da polis ekipleri tarafından şehrin en işlek kavşağında denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmadı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin en işlek kavşaklarından biri olan Anıtpark Kavşağı'nda denetleme yaptı. Uygulama noktasında motosiklet ve otomobil sürücüleri denetlendi. Denetim çerçevesinde emniyet kemeri takmayan, kask kullanmayan, ehliyeti olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerini devam ettireceği öğrenildi.

Trafik denetimlerini desteklediğini ifade eden sürücü Mustafa Yıldırım, "Çok beğeniyoruz uygulamaları. En azından kasksız, eldivensiz binenler kontrol ediliyor. Ben kurallara uyuyorum, önlemlerimi alıyorum" dedi. - BOLU