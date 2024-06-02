Bolu\'da seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, sürücü yaralandı

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Bolu'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise elinden yaralandı.

Olay, Aktaş Mahallesi Şehit Güven Keskin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Ö. yönetimindeki 14 ABR 814 plakalı Mercedes marka otomobil, motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü Nuri Ö., otomobilini yol kenarına park etti. Araçtan inmeye çalışan Nuri Ö. elinden yaralanırken yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın büyük bir bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler aracın bagajında bulunan yakıt tüpüne gelmeden yangın söndürüldü. Ekiplerin araçta soğutma çalışması yaptığı esnada, elinden yaralanan Nuri Ö.'nün ayakta tedavisi yapıldı.

Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. - BOLU