Bolu'da Şiddet Olayı: Eşini Ezen Koca Tutuklandı

17.04.2026 19:01
Bolu'da eşi Z.T.'yi darbedip otomobille ezen O.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da sokak ortasında darbettiği eşini otomobiliyle ezerek ağır yaralanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sağlık Mahallesi Cami Yanı Sokak'ta 6 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşi O.T. tarafından şiddet gördüğü öne sürülen Z.T., sokak ortasında kocasının saldırısına uğradı. Çocuklarının ve mahalle sakinlerinin gözü önünde darbedilen kadın, daha sonra aracına binen O.T.'nin hedefi oldu. O.T., otomobilin önüne yaklaşan eşini aracıyla ezerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kadının iki bacağında da kırıklar olduğu tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
