Bolu\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Bolu'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Bolu Belediyesi Nikah Salonu önünde Y.Y. ile T.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden Y.Y., yanındaki tabancayla T.Ü.'ye bir el ateş etti. Kurşun karın bölgesine isabet eden T.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.Ü., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Y.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU