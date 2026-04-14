Bolu'da Silahlı Tartışma: 4 Gözaltı
Bolu'da Silahlı Tartışma: 4 Gözaltı

14.04.2026 01:10
Bolu'da alacak-verecek nedeniyle çıkan tartışmada silahlar çekildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da alacak-verecek meselesi nedeniyle karşı karşıya gelen iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Havaya ateş açılan olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek husumeti bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarını çekerek havaya ateş açması çevrede paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen M.Y., A.A., U.A. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca ekipler, 2 şüphelinin olay yerine geldiği 06 DID 751 plakalı aracı inceledi.

Polis ekipleri, olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bolu, Suç, Son Dakika

