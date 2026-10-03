Bolu'da sollama sırasında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da sollama sırasında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Bolu\'da sollama sırasında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Bolu'da Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde sollama yapan motosiklet, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada yola savrulan iki sürücü yaralandı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da sollama yapan motosiklet ile karşı yönden gelen motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 67 AFC 134 plakalı motosiklet, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Y.C.G. yönetimindeki 14 ADC 991 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaKöroğluGeredeGüncelBoluSon Dakika

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