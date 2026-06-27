Bolu'da Takla Atan Araçtan Yaralı Kurtarma - Son Dakika
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Bolu'da Takla Atan Araçtan Yaralı Kurtarma

Bolu\'da Takla Atan Araçtan Yaralı Kurtarma
27.06.2026 00:40
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak çimenli alana uçtu, itfaiye yaralıları kurtardı.

Bolu'da D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çimenlik alana uçan ve defalarca takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Paşaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.U. idaresindeki 41 BCN 147 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çimenlik alana uçarak defalarca takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü V.U. ile yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Bolu, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Takla Atan Araçtan Yaralı Kurtarma - Son Dakika

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