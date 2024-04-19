Bolu'da tartışma sonucu eş ve kayınpederini öldüren damat adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bolu'da tartışma sonucu eş ve kayınpederini öldüren damat adliyeye sevk edildi

Bolu\'da tartışma sonucu eş ve kayınpederini öldüren damat adliyeye sevk edildi

Bolu'da yaşanan olayda, tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat, adliyeye sevk edildi. Olayda ayrıca kayınvalidesini de yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tartışmanın nedeni olarak geçimsizlik gösterildi.

19.04.2024 16:24
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Bolu'da tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldüren, olayı ayırmak isteyen kayınvalidesini ise yaralayan damat adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.30'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Meltem Zengin ile 14 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, bir süredir aralarında yaşanan tartışmalar nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Tartışmaların son günlerde artmasıyla 2 çocuk annesi Meltem Zengin'in durumu ailesine anlattı. Baba Turgut Doğanyiğit, Zengin'in çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü.

Eşini, kayınpeder ve kaynanasını bıçakladı

Baba evine giden Meltem Zengin ile konuşmak için gece saatlerinde Serkan Zengin kayınpederinin evine gitti. Konuşmanın başlamasıyla birlikte taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Serkan Zengin, evde bulunan bıçakla eşi Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'e saldırdı. Zengin, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan bıçaklayarak kaçtı. Apartmandan yükselen çığlıklar üzerine Doğanyiğit'in komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini ve kayınpederini öldürdü

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan Meltem Zengin ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Doğanyiğit ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Serkan ve Meltem Zengin çiftinin 13 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Serkan Zengin'in emniyette verdiği ifadesinde eşiyle sık sık geçimsizlik yaşadıklarını, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Serkan Zengin, adliyeye çıkartılarak mahkemeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da tartışma sonucu eş ve kayınpederini öldüren damat adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da tartışma sonucu eş ve kayınpederini öldüren damat adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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