Bolu'da Tavuk Kümesi Çöktü - Son Dakika
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Bolu'da Tavuk Kümesi Çöktü

Bolu\'da Tavuk Kümesi Çöktü

Göynük'te yoğun kar nedeniyle tavuk kümesinin çatısı çöktü, yüzlerce tavuk telef oldu.

27.11.2024 11:09
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Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk kümesinin çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. Yüzlerce tavuk telef oldu.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı nedeniyle İbrahim Anar isimli vatandaşa ait 25 bin kapasiteli tavuk kümesinin çatısında kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Çatı üzerinde oluşan kar yığını nedeniyle kümesin çatısı çöktü. Çöken çatı sebebiyle Şenpiliç firmasına ait olduğu öğrenilen yüzlerce tavuk telef oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Göynük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hasar tespit çalışması yaptı. Canlı kalan tavuklar ise kamyonlarla başka bir kümese nakledildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tavuk Kümesi Çöktü - Son Dakika

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