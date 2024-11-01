Bolu'da Tavuk Yüklü Kamyon Devirdi - Son Dakika
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Bolu'da Tavuk Yüklü Kamyon Devirdi

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Bolu'da devrilen tavuk nakil kamyonunda yüzlerce tavuk telef oldu, sürücü yara almadı.

01.11.2024 00:55
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Beypiliç'in tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef oldu

BOLU - Bolu'da virajı alamayan Beypiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken yüzlerce tavuk telef oldu.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Y.K. yönetimindeki Beypiliç firmasına ait 14 EJ 024 plakalı canlı tavuk nakil kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon virajda devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Yüzlerce tavuk telef oldu

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Kazadan canlı olarak kurtulan tavuklar ise yol kenarında bulunan tarlada ve yolda gezindi. Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tavuk Yüklü Kamyon Devirdi - Son Dakika

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