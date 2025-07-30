Bolu\'da TEM Otoyolu\'nda Kaza: Kamyon TIR\'a Çarptı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki kamyon, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Köroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden A.T. (38) idaresindeki 60 EG 494 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen Y.G. (45) yönetimindeki 51 AAE 297 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU