Bolu\'da Tır Kazası: Trafic Aksadı, Yaralanan Yok

Bolu'da D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak makaslayan tır nedeniyle trafik uzun süre aksadı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, D-100 kara yolu Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 77 ABT 662 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda makasladı. Kaza sırasında tır yolu kapatırken, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı uzun süre aksadı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla makaslayan tırın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU