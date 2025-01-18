Bolu\'da Tır-Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BOLU - Bolu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan kara yolunda Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren K. yönetimindeki 34 HOE 988 plakalı otomobil ile Murat İ. idaresindeki 41 ANA 708 plakalı tır, çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.