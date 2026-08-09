Bolu’da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Bolu'da D-100 kara yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, D-100 kara yolunun Bolu kesimi Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giden Ahmet B. yönetimindeki 06 CHK 387 plakalı tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, tırı yolun sağ şeridine çekerek durdurdu. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.