Bolu\'da tırın lastikleri tutuştu, alevler beton mikseri suyuyla söndürüldü

Bolu'da seyir halindeki tırın arka lastikleri alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, alevler beton mikserinden tutulan suyla söndürüldü.

Yangın, D-100 kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 34 BFL 023 plakalı tırın arka lastiklerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Tırın lastiklerinden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak yangına müdahale etmek için harekete geçti. Vatandaşlardan biri, aracının bagajından çıkardığı yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine çevredeki araçları durduran vatandaşlar, yoldan geçen beton mikserinden yardım istedi. Beton mikserinden uzatılan hortumla alevlere su tutuldu. Vatandaşların müdahalesiyle yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın arka lastiklerinde çıkan yangına vatandaşların müdahalesi ve beton mikserinden su tutulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.