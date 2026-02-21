Bolu'da Trafik Denetimleri Artık Gece de Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Trafik Denetimleri Artık Gece de Devam Ediyor

Bolu\'da Trafik Denetimleri Artık Gece de Devam Ediyor
21.02.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da gece yapılan trafik denetimlerinde gürültü ve tehlikeli sürücülere ceza uygulandı.

Bolu'da, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine gece saatlerinde harekete geçen trafik polisleri geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, abartılı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da son günlerde gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yüksek ses ihbarları çoğalması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde vatandaşların ihbarda bulunduğu noktalarda şok uygulama yaptı. Kılıçarslan Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği denetimde araç içerisinde bulunan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama kapsamında yüksek ses müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren, abartılı egzoz bulunan, aykırı ışık sistemi bulunan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uygulandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Trafik Denetimleri Artık Gece de Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

23:01
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 02:23:57. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Trafik Denetimleri Artık Gece de Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.