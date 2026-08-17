Bolu'da Trafik Denetimleri: Bin 418 Ceza - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Denetimleri: Bin 418 Ceza

Bolu\'da Trafik Denetimleri: Bin 418 Ceza
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Bolu'da bir haftada 32 bin 487 araç kontrolü yapıldı, 1.418 sürücüye ceza uygulandı.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin 1 haftada gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 32 bin 487 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden bin 418 sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 10-16 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında bin 520 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda toplam 32 bin 487 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş kurallarına uymadığı tespit edilen bin 418 sürücüye idari para cezası kesildi.

Ekiplerin kent genelindeki trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Trafik Denetimleri: Bin 418 Ceza - Son Dakika

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