Bolu'da Trafik Denetimlerinde 1.755 Ceza - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Denetimlerinde 1.755 Ceza

Bolu\'da Trafik Denetimlerinde 1.755 Ceza
20.07.2026 10:55
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Bolu'da son bir haftada 1.755 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı.

Bolu'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen bin 755 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürdü. Ekipler, 13-19 Temmuz tarihleri arasında il genelinde belirlenen noktalarda bin 654 trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 32 bin 853 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bin 755 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Trafik Denetimlerinde 1.755 Ceza - Son Dakika

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