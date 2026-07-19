Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
19.07.2026 14:18
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Bolu-Mengen karayolunda motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolu- Mengen karayolunda motosiklet ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybedip, 1 kişinin de yaralandığı feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bolu-Mengen karayolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sait Yağmur idaresindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelmekte olan C.D. yönetimindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet paramparça olurken, motosiklet sürücüsü Yağmur ve kamyonet sürücüsü C.D. yola savruldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yağmur'un cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü C.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; kamyonet ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle savrulma anları yer aldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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