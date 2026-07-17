Bolu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'ndeki dönel kavşakta ciple otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Paşaköy Mahallesi'ndeki 32.Sokak ile Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32.Cadde üzerinden dönel kavşağa girmek isteyen M.A. idaresindeki 32 AGL 180 plakalı otomobil, Eski İstanbul Caddesi üzerinde seyreden F.J. yönetimindeki 14 ABF 834 ciple çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan H.A. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU