Bolu\'da Tüp Yüklü Kamyon Kazası Facianın Eşiğinden Döndü

Bolu'da tüp yüklü kamyonun karıştığı 3 araçlı trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, tüplerin yola savrulmaması faciayı önledi.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolu üzerinde Doğancı köyü mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çelik Caddesi üzerinden Mudurnu istikametine dönmek isteyen A.Ç. yönetimindeki 14 BK 200 plakalı minibüs, şehir merkezinden gelen S.G. idaresindeki 14 ADG 228 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen H.K. yönetimindeki 14 BM 019 plakalı tüp yüklü kamyona çarparak durabildi. Çevredeki sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücüler kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken, yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan, kamyonda bulunan tüplerin yola savrulmaması ise faciayı önledi. Kaza nedeniyle aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU