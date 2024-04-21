Bolu'da Mudurnu- Akyazı karayolunda üniversite öğrencilerini taşıyan araç ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda Taşkesti Beldesi'ne bağlı Tosunlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den üniversite öğrencilerini taşıyan Mudurnu istikametinde seyreden Muhammed Onur T. idaresindeki 26 ADA 391 plakalı Volkswagen Transporter marka panelvan araç ile Akyazı istikametindeki Bilal Ö. yönetimindeki 14 NA 464 plakalı Fiat Ducato marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Volkswagen aracının içerisinde bulunan 12 kişi yaralanırken, Fiat'ın içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehirdeki ve ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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