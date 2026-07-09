Bolu\'da Uyuşturucu Operasyonları: 190 Şüpheli Yakalandı

Bolu'da bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda uyuşturucu maddeler, sentetik ecza ve çeşitli suç unsurları ele geçirilirken, yakalanan 190 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda uyuşturucu, asayiş, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çok sayıda işlem yapıldı, 190 şüpheli yakalandı.

Narkotik operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Kent genelinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında ekiplerce 8 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 505,44 gram bonzai hammaddesi, 8,02 gram skunk, 6,36 gram esrar, 4,05 gram bonzai, 2,18 gram metamfetamin ve 19 sentetik ecza ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş olaylarına 282 müdahale

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent genelinde meydana gelen 282 farklı olaya müdahale edildi. Olaylara karıştığı belirlenen 140 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ayrıca gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonları ve düzensiz göç çalışmaları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ekiplerce 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde ise yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - BOLU