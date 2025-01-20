Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bolu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bolu'da dört uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

20.01.2025 14:05
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Bolu'da düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde bir haftalık süreçte uyuşturucuya yönelik 4 operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 0.75 gram tütünle karışık esrar, 205.5 gram kokain, 213.60 gram skunk ve bir adet LSD ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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