Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika
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Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Bolu\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Bolu'da yapılan operasyonlarda 24 kişiden 6'sı tutuklandı, uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

12.11.2024 11:56
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Bolu'da 4-11 Kasım tarihleri arasında yapılan geniş kapsamlı operasyonlarda aranan 24 şahıstan 6'sı tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 17 operasyon düzenlenirken, bir miktar uyuşturucu madde ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Bolu Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalara dair detaylar paylaşıldı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranması ve tutuklama kararı bulunan 24 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda 4 gram esrar, 17,04 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 50 sentetik ecza maddesi, 810 uyuşturucu hap ve bir miktar skunk ele geçirildi. Olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise son 7 günde 9 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 36 bin 500 dolu makaron, 2 kilogram 900 gram tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kaçak eşya ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca, emniyet ve jandarma trafik ekipleri son bir haftada toplam bin 748 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 33 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika

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