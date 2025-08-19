Bolu\'da Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Bolu'da TEM otoyolu Batı gişeleri mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Batı gişeleri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların kısa sürede alev almasıyla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU