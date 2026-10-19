Bolu'da yayla evinde çıkan yangında ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu'da yayla evinde çıkan yangında ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi

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Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyüne bağlı Güzleme Yaylası'nda bir yayla evinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ahır, odunluk ve garaja sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyüne bağlı Güzleme Yaylası'nda çıkan yangında bir ev, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Güzleme Yaylası'nda Ahmet Ö.'ye ait yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan ahır, odunluk ve garaja sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yayla evi, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu'da yayla evinde çıkan yangında ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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