Bolu'da Yeni Araç Yanarak Hurda Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Yeni Araç Yanarak Hurda Oldu

Bolu\'da Yeni Araç Yanarak Hurda Oldu
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Bir vatandaşın 15 gün önce aldığı otomobil park halindeyken alev alarak tamamen yandı.

Bolu'da bir vatandaşın 15 gün önce tüm birikimiyle aldığı otomobil park halindeyken alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Yukarısoku Mahallesi Çele Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Samet G. tüm birikimiyle 14 BV 445 plakalı otomobili satın aldı. Bugün fabrikanın bahçesinde park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Araç sahibi Samet G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken araç sahibinin ise otomobili aldığı yerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Yeni Araç Yanarak Hurda Oldu - Son Dakika

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