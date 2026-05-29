Bolu\'da Yıldırım Düşmesi: 3 Yaralı

29.05.2026 11:27
Bolu Aladağlar'da piknikte yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, biri taburcu edildi.

Bolu'nun Aladağlar bölgesinde piknik yaparken yanlarındaki ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 3 kişiden biri taburcu edildi, durumu ağır olan genç kadın ve diğer bir yaralı daha Kocaeli'ye sevk edildi.

Kurban Bayramı tatili için dün 11 kişilik akraba grubuyla Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisine giden ve aniden bastıran yağışta sığındıkları çadırın yanındaki ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin sağlık kuruluşlarındaki işlemleri sürüyor. Olayın ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit E. (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İki yaralının tedavisi Kocaeli'de sürecek

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde ilk müdahalesi yapılan 23 yaşındaki Büşra E.'nin, vücudundaki yanıklar sebebiyle Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Genç kadın, ambulansla Kocaeli'ye götürülerek tedavi altına alındı. Bolu'da tedavisi süren diğer yaralı Mustafa A'nın (42) da sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucunda ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Kocaeli'ye sevk edildiği öğrenildi. - BOLU

