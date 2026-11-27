Bolu'da Yukarı Çarşı'ya gitmek üzereyken yürüyen merdivenden düşen 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Ankara'dan Bolu'ya kızının yanına gelen Hatice İman, kızıyla Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdivene bindi. Bu esnada dengesini kaybeden 84 yaşındaki kadın, düşerek ağır yaralandı. Yürüyen merdiven, çevredeki vatandaşların yardımıyla durduruldu; ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Düşme neticesinde vücudunda kırıklar meydana gelen Hatice İman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.