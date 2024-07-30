Bolu Dağı'nda avcılardan kaçan karaca araca çarptı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda avcılardan kaçan karaca araca çarptı

Bolu Dağı'nda D-100 kara yolunda avcılardan kaçtığı iddia edilen bir karaca, Ankara istikametinde seyreden bir cip tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan karaca, maalesef telef oldu. Olayın ardından polis, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgede kaçak avcılara yönelik çalışma başlattı.

30.07.2024 22:14
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Bolu Dağı'nda avcılardan kaçtığı iddia edilen karacaya araç çarptı

Bolu Dağı'nda cipin çarptığı karaca telef oldu

BOLU - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde avcılardan kaçtığı iddia edilen karacaya Ankara istikametinde seyreden cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan karaca, telef oldu.

Kaza, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polisevi mevkiinde Ankara istikametinde seyreden Emrah A. yönetimindeki 34 ENS 571 plakalı cip, aniden yola atlayan karacaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan karacaya ilk müdahaleyi Emrah A. yaptı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve DKMP ekipleri sevk edildi. Karacanın başında bekleyen sürücü, etraftan düdük ve köpek sesi geldiğini ifade etti. Sürücünün müdahalesine rağmen yaralı karaca, telef oldu. Olay yerine gelen DKMP ekipleri tarafından karacanın cansız bedeni kaldırıldı. DKMP ve jandarma ekipleri ormanlık alanda kaçak avcılara yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Ankara, Bolu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda avcılardan kaçan karaca araca çarptı - Son Dakika

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