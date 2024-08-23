Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Dağı\'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Dağı'nda tırın bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, Sancaktepe Yenidoğan Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

23.08.2024 16:48  Güncelleme: 17:05
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Bolu Dağı'nda tırın bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, Sancaktepe Yenidoğan Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 22 Ağustos 2024 tarihinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan K.'nın kullandığı 34 FSY 454 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç içerisindeki Mustafa Mildan ile Filiz Mildan olay yerinde, Serkan Mildan ise hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza sonucu hayatını kaybeden üç kişi için bugün İstanbul'un Sancaktepe İlçesi Yenidoğan Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, hayatını kaybedenlerin aileleri, akrabaları ve yakınları katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında kazada vefat eden üç kişinin naaşı Yenidoğan Kent Mezarlığı'na defnedildi.

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, "Bizim Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi oturuyorlar. Memleketlerine giderken tırın freni patlıyor ve kaza geçiriyorlar. Üçü de rahmetli oldu. Böyle bir kaza bizi de üzdü. Biz de bugün cenazesine katılmak için geldik. Rabbim böyle bir kazayı hiç kimseye yaşatmasın. Yolculuk yapan vatandaşlarımız da hızlı kullanmasın, o yollar bizi sevdiklerimize ulaştırsın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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