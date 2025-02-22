Bolu Dağı'nda Otobüs Kazası - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Otobüs Kazası

Bolu Dağı\'nda Otobüs Kazası

TEM Otoyolu'nda İran'a giden otobüs, kar nedeniyle kayarak tıra çarptı. Şoför yaralandı.

22.02.2025 17:43
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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde içerisinde 28 yolcunun bulunduğu İran'a giden otobüs, görüş mesafesinin azaldığı bölgede tıra çarptı. Meydana gelen kazada otobüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sebebiyle sağ ve orta şeritte birçok araç ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritten araçları geçen Baransel Karaca yönetimindeki 06 ESH 719 plakalı tıra, arkasından gelen Nader M. idaresindeki 90AB684 plakalı yolcu otobüsü çarptı. İran'a giden ve içerisinde 28 yolcunun bulunduğu kazada otobüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık, Karayolları ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Nader M., uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Arkadan otobüs geldi, kayarak vurdu"

Kaza anını anlatan tır şoförü Baransel Karaca, "Kar nedeniyle sağ şerit kapalı, orta şerit kapalı, ben de arkadan sollamaya geçtim. Arkadan otobüs geldi, kayarak vurdu" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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