Bolu Dağı'nda Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu Dağı\'nda Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada tırın bariyeri aşarak karşı şeritteki otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

22.08.2024 17:51
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DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nda tırın bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan K. (53) idaresindeki 34 FSY 454 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarparak sürüklenmesine sebep olan tır, ardından takla attı. Feci kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobilde bulunan 3 kişiden Mustafa Mildan (64) ile Filiz Mildan (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan tır sürücüsü Mustafa K. ile Serkan Mildan (39) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Serkan Mildan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, tır sürücüsü Hasan K'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazaya ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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