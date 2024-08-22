Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Bolu Dağı\'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Bolu Dağı'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine çarptı ve 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.08.2024 23:58
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Bolu Dağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden tıra daha sonra otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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