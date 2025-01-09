Bolu\'daki Minibüs Kazasında Kırmızı Bülten

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde minibüsün tıra çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı.

Kaza, 30 Kasım 2020'de saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle (47) idaresindeki 06 MB 5862 plakalı Volkswagen marka minibüs, önünde seyreden Hüseyin Canpunar yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren minibüs, tırla birlikte 50 metre boyunca sürüklendi. Kazada paramparça olan minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı

Kaza sonrasında minibüs sürücüsü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Duruşmada, Muhammed Ali İsmail Kasımle'nin asli kusurlu olduğu tespit edildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında süren duruşmalara katılmayan ve Türkiye'den ayrıldığı belirlenen Kasımle hakkında mahkeme, kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına karar verdi. - BOLU