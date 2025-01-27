Bolu'daki Yangın Faciasıyla İlgili Tutuklu Müdürün İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bolu'daki Yangın Faciasıyla İlgili Tutuklu Müdürün İfadesi Ortaya Çıktı

Bolu\'daki Yangın Faciasıyla İlgili Tutuklu Müdürün İfadesi Ortaya Çıktı

Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangının ardından tutuklanan Gazelle Resort Oteli'nin Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesinde, yangınla ilgili ihmaller ve belediye evrak süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı. 26 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi tutuklandı.

27.01.2025 20:31  Güncelleme: 20:36
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Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuklanan Gazelle Resort Oteli'nin Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesi ortaya çıktı. Demir ifadesinde, "Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi" dedi.

Bolu'da 78 kişinin ölümüne neden olan otel yangını faciasında 26 kişi gözaltına alınmıştı. 19 kişi tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı. Davaya ilişkin işletme sahibi Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Oteli'nde ise 13 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Otel geçici süreliğine oteli kapatma kararı alırken, Gazelle Otel'in tutuklanan Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde Grand Kartal Otel'deki evrak sürecinin hızlanmasıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile telefonla görüştüğünü ifade eden Gazelle Resort Otel'in Genel Müdürü Ahmet Demir, "2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru muhasebe müdürü Kadir Özdemir bana, belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını belirterek, "Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda konunun içeriğine vakıf değilim. Ancak, 'Evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?' dedim. Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaatla ilgili bana 'Konuyu öğrenelim, yardımcı olurum' dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir. Gazelle Otel'de yangın tatbikatı 2025 yılında yapılmadı. 2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı'nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de, Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Ahmet Demir, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Turizm, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki Yangın Faciasıyla İlgili Tutuklu Müdürün İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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