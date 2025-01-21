Bolu'daki yangında 10 ölü, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bolu'daki yangında 10 ölü, soruşturma başlatıldı

Çalışma Bakanı Işıkhan, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

21.01.2025 10:06
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki yangında 10 ölü, soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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